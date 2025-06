Scott adkins svela la migliore scena di combattimento di john wick e smonta l’intelligenza artificiale

Scott Adkins, il maestro delle arti marziali di Hollywood, svela quale scena di combattimento di John Wick la lascia senza fiato e smonta le illusioni dell'intelligenza artificiale. In un episodio coinvolgente di ScreenRant, l’attore mette in discussione le capacità del chatbot, dimostrando che nulla può sostituire il tocco umano e la vera esperienza sul set. Una riflessione imperdibile sul futuro della tecnologia nel cinema e oltre.

Le recenti iniziative di ScreenRant dedicate alla discussione sull'intelligenza artificiale si arricchiscono di un nuovo episodio che coinvolge Scott Adkins, noto attore e artista marziale, protagonista di film come Diablo e membro del cast di John Wick: Chapter 4. In questa serie, un chatbot basato su intelligenza artificiale viene interrogato sulla vita e la carriera dei personaggi pubblici, generando spunti interessanti ma anche alcune inesattezze. Questo approfondimento analizza le risposte fornite dall'AI rispetto alle informazioni reali dell'attore, offrendo una panoramica dettagliata della sua esperienza nel mondo dello spettacolo.

