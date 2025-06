Scoppia un incendio in un locale del centro fuggi fuggi fra i clienti

Un incendio improvviso in un locale di corso Umberto I nel cuore di Licata scatena il panico e la fuga dei clienti. I gestori, tempestivi, hanno cercato di contenere le fiamme mentre i soccorsi arrivavano, lavorando per ore per domare l’incendio e mettere in sicurezza la zona. La situazione, sotto controllo grazie all’intervento rapido, mette in evidenza l’importanza della prontezza e della collaborazione in momenti di emergenza. Il fuoco...

Un incendio scoppiato all'interno di un locale in corso Umberto I, nel centro di Licata, ha provocato il fuggi fuggi fra i clienti. I titolari, dopo avere fatto allontanare tutti gli avventori, hanno provato a spegnere le fiamme nell'attesa dei pompieri che hanno poi lavorato per ore. Il fuoco. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Scoppia un incendio in un locale del centro, fuggi fuggi fra i clienti

In questa notizia si parla di: fuggi - incendio - locale - centro

