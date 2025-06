Scoppia un incendio in un capannone agricolo fiamme domate dai Vigili del Fuoco

Un incendio in un capannone agricolo di Forlimpopoli ha scatenato l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco, che sono riusciti a domare le fiamme poco prima della mezzanotte di venerdì. Due squadre di Forlì, supportate da un’autobotte di Cesena, hanno affrontato con successo questa emergenza, salvando il patrimonio e mettendo in sicurezza la zona. La pronta reazione delle forze dell’ordine ha evitato conseguenze più gravi, dimostrando ancora una volta l’efficienza dei nostri soccorritori.

Poco prima della mezzanotte di venerdì sera, due squadre dei vigili del fuoco di Forlì con in supporto una autobotte del distaccamento di Cesena, sono intervenute a Forlimpopoli in via Melatello per un incendio sviluppatosi in un capannone agricolo. Le fiamme hanno coinvolto alcuni mezzi agricoli. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Scoppia un incendio in un capannone agricolo, fiamme domate dai Vigili del Fuoco

