Scoppia la Bomba Post- The Couple | Antonino Spinalbese e Elena Barolo Un Flirt Inaspettato?

Scoppia la bomba post "The Couple": Antonino Spinalbese ed Elena Barolo sono protagonisti di un flirt inaspettato che sta facendo il giro del gossip. Mentre il pubblico cerca di dimenticare il flop dell’ultima stagione di Mediaset, questa notizia riaccende le speranze di un ritorno di scena per alcuni protagonisti. Ma cosa c’è dietro questa nuova scintilla? La risposta potrebbe sorprendere tutti, e noi siamo pronti a svelarla.

Amici di Mister Movie, mentre si cerca di archiviare il “flop” dell’ultima stagione televisiva di Mediaset, “The Couple” (terminato in sordina dopo aver toccato un misero 7% di share), ecco che emerge una notizia che riaccende i riflettori su alcuni dei suoi protagonisti! Come riportato da Biccy e approfondito nella newsletter di Gabriele Parpiglia, con. 🔗 Leggi su Mistermovie.it © Mistermovie.it - Scoppia la Bomba Post-“The Couple”: Antonino Spinalbese e Elena Barolo, Un Flirt Inaspettato?

