Scoppia in un incendio all' inceneritore di via Grigioni | a fuoco una vasca contenente rifiuti

Un incendio si è scatenato all’inceneritore di via Grigioni a Forlì, coinvolgendo una vasca di rifiuti e mettendo in allerta le autorità. Poco prima delle 14 di sabato, tre squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute rapidamente per contenere le fiamme che si sono estese all’esterno dell’impianto, suscitando preoccupazione tra cittadini e residenti. La situazione è sotto controllo, ma resta importante monitorare gli sviluppi e le eventuali misure di sicurezza da adottare.

Poco prima delle 14 di sabato, tre squadre dei Vigili del Fuoco di Forlì, sono intervenute in via Grigioni per un incendio sviluppatosi nell'inceneritore di Hera. Le squadre hanno operato per arginare e contenere le fiamme che hanno coinvolto dei rifiuti all'esterno dell'azienda, all'interno di.

