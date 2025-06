Scoperto in casa con un fucile con matricola abrasa

In un'operazione che ha lasciato tutti senza parole, i carabinieri di Latina hanno scoperto un fucile con matricola abrasa nascosto in una casa, portando all'arresto di un uomo di 57 anni già noto alle forze dell'ordine. La scoperta si inserisce in un'indagine più ampia volta a garantire sicurezza e lotta al traffico illecito di armi. La vicenda evidenzia ancora una volta l'importanza delle attività di controllo sul territorio.

Un fucile con matricola abrasa è stato scoperto e sequestrato in un'abitazione di Latina. Un uomo di 57 anni, già noto alle forze di polizia, è stato arrestato. I carabinieri della compagnia di Latina, al termine di un'attività investigativa condotta sul territorio, hanno eseguito una.

