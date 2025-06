Scoperto furgone abbandonato con amianto a Soccavo | denunciato un pregiudicato

Un furgone abbandonato in via Berenice, nel quartiere Soccavo, ha messo in allerta le autorità: nascosto al suo interno, un carico di lastre di amianto e rifiuti pericolosi. La scoperta, frutto di un blitz degli agenti delle Unità Operative Soccavo, ha portato alla denuncia di un pregiudicato. Un episodio che evidenzia l'importanza della vigilanza e del rispetto delle normative ambientali. La vicenda sottolinea la necessità di contrastare efficacemente il traffico illecito di materiali pericolosi.

Un furgone cassonato, con targa estera e in parte incendiato, è stato rinvenuto in via Berenice, nel quartiere Soccavo, contenente numerose lastre di amianto e altri rifiuti pericolosi. La scoperta è avvenuta a seguito di un esposto, grazie all’intervento degli agenti delle Unità Operative Soccavo . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Scoperto furgone abbandonato con amianto a Soccavo: denunciato un pregiudicato

In questa notizia si parla di: soccavo - furgone - amianto - scoperto

Napoli, furgone abbandonato con 2 tonnellate di amianto e rifiuti in piena città: aveva targa polacca; Furgone abbandonato carico di amianto: municipale risale al proprietario; Scoperto furgone abbandonato con amianto a Soccavo: denunciato un pregiudicato.

Napoli, furgone abbandonato con 2 tonnellate di amianto e rifiuti in piena città: aveva targa polacca - Un furgone pieno di amianto scoperto a Soccavo: sequestrato dalla Polizia Locale di Napoli. Scrive fanpage.it

Napoli, ex discarica quartiere Soccavo: ritrovato autocarro con carico di 400 chili di lastre in amianto - Nell'ambito delle attività intraprese dalla polizia locale di Napoli volte alla repressione e al contrasto dei reati ambientali, gli agenti delle Unità Operative Soccavo e Tutela Ambientale (I. Come scrive msn.com