Scooter travolge gruppo di bambini fuori dalla piscina | è dramma

Un tragico episodio scuote la comunità: uno scooter fuori controllo ha investito un gruppo di bambini nel piazzale delle piscine comunali, provocando paura e sconcerto. È successo venerdì 13 giugno, poco dopo l'apertura dell'impianto, coinvolgendo otto giovani tra i 6 e gli 11 anni. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire, mentre le autorità indagano per garantire che episodi così non si ripetano. La sicurezza dei nostri figli deve essere sempre una priorità.

Attimi di terrore nella mattinata di venerdì 13 giugno: uno scooter fuori controllo ha investito un gruppo di bambini nel piazzale delle piscine comunali. L'incidente è avvenuto poco dopo l'apertura dell'impianto sportivo e ha coinvolto otto minori di età compresa tra i 6 e gli 11 anni. Secondo quanto riportato dalle fonti, il conducente del mezzo avrebbe perso il controllo dello scooter per cause ancora in corso di accertamento, finendo per piombare sui bambini che si trovavano all'ingresso dell'area esterna, probabilmente in attesa di entrare nella struttura. Paura per i bambini coinvolti: i soccorsi immediati.

