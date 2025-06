Scontro tra due auto tra via Croce e via D' Ascanio una carambola e finisce su quattro veicoli parcheggiati FOTO

Un incidente spettacolare scuote il centro città: due auto coinvolte in un botto tra via Croce e via D’Ascanio, con una carambola che termina su quattro veicoli parcheggiati. Un altro scontro tra una Smart e una Hyundai all’incrocio di via Benedetto Croce e via Corradino D’Ascanio, fortunatamente senza conseguenze gravi. La scena rimane impressionante, ma per fortuna nessuno si è fatto troppo male: solo lievi contusioni per uno dei conducenti. Ti aggiorno sui dettagli…

