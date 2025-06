Scontro tra due auto Sette feriti due elitrasportati in ospedale

Un drammatico incidente a Passoscuro ha coinvolto due auto, lasciando sette feriti e richiesto l'intervento di ambulanze e elicotteri. La violenta collisione, avvenuta alle 15:30 su viale Maria, ha attirato l’attenzione di tutta la comunità . Tra i feriti, due sono stati trasportati urgentemente in ospedale per le cure più immediate. La dinamica dell’incidente e le condizioni dei coinvolti sono ora al centro delle indagini.

Incidente a Passoscuro nel pomeriggio di sabato 14 giugno. Un impatto violento, con un bilancio di sette feriti due dei quali sono stati elitrasportati in ospedale. Il sinistro stradale è avvenuto alle 15,30 su viale Maria. Lo scontro ha visto coinvolti due veicoli, uno di grossa cilindrata e.

Un uomo di 45, una donna di 36 e un ragazzo di 19 anni sono stati elitrasportati in ospedale dopo l'incidente stradale I tre sarebbero in pericolo di vita Vai su Facebook

