Scontro tra 5 vetture nel salernitano | 8 feriti

Un violento scontro tra cinque vetture sulla strada statale 18 a Eboli, nel Salernitano, ha provocato otto feriti. L'incidente, avvenuto nella notte vicino alla rotatoria di Santa Cecilia, sta destando preoccupazione e attenzione tra i residenti. Le cause sono ancora da chiarire, ma le prime ipotesi indicano un possibile tamponamento. I soccorsi sono già in azione, e le autorità stanno indagando per fare luce su quanto accaduto.

AGI - Otto persone ferite in un incidente stradale che ha visto coinvolte cinque autovetture. È accaduto nella tarda serata di ieri sulla strada statale 18, non lontano dalla rotatoria di Santa Cecilia a Eboli, nel Salernitano. Sulla dinamica dell'incidente, che potrebbe essere frutto di un tamponamento, sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri, che hanno effettuato i rilievi. I feriti sono stati soccorsi e trasportati dai sanitari del 118, arrivati sul luogo dell'incidente con ambulanze e automedica, negli ospedali di Battipaglia e di Eboli. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno estratto alcuni dei feriti dagli abitacoli delle vetture incidentate. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Scontro tra 5 vetture nel salernitano: 8 feriti

In questa notizia si parla di: salernitano - feriti - scontro - vetture

Le immagini dello spaventoso #incidente con diversi feriti avvenuto in provincia di #Catania. La notizia Vai su Facebook

Scontro tra 5 vetture nel salernitano: 8 feriti; Incidente tra auto nel salernitano: dopo Luca muore anche Samuel; Quattro morti sulle strade nel Salernitano e nella Bergamasca: due gravi incidenti, tre i feriti.

Salerno, ambulanza si scontra con un'auto e si ribalta: tre feriti - Un'ambulanza del 118 con a bordo un ferito si è ribaltata dopo lo scontro con un'auto a Salerno. Scrive msn.com

Schianto nella notte a Eboli, sette feriti - Sette feriti: è il bilancio dell'incidente stradale avvenuto poco prima della mezzanotte di ieri sulla statale 18 a Eboli, nel Salernitano. Segnala rainews.it

Scontro ambulanza-auto a Salerno, la denuncia dell’Ugl Salute: “Serve più sicurezza per chi lavora nell’emergenza-urgenza” - Un grave incidente stradale ha coinvolto ieri un’ambulanza e un’autovettura nel territorio salernitano, sollevando nuovamente il tema della sicurezza degli operatori sanitari ... Lo riporta msn.com