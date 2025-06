Scontro politico sui soldi | Mutui? Sono 49 milioni Tutte le cause sono risolte

Un acceso scontro politico scuote il consiglio comunale, con Forza Italia e l’amministrazione alle prese con cifre da capogiro e questioni di bilancio. Mutui, crediti e debiti sono al centro del dibattito, mentre il sindaco Pierucci replica alle accuse con dati chiari e risolutivi. La partita si fa sempre più aspra, riflettendo le sfide economiche e politiche che attraversano la città. Ma quali sono davvero i numeri dietro questa disputa?

Soldi, debiti, crediti: botta e risposta in consiglio comunale tra Forza Italia e amministrazione sui conti del Comune. Mutui? "Oltre 49 milioni di euro". Cause in corso? "Solo quelle ereditate e chiuse": il sindaco Marcello Pierucci risponde punto per punto, alla mozione presentata da Lara Bianchini, consigliera di Forza Italia, sulla salute del bilancio comunale. Che il partito azzurro si stia riorganizzando, nell’ambito delle minoranze, in vista del futuro si comprende da come inizi a fare le pulci alle casse del Comune tanto che in sala, al momento del dibattito, sono presenti il coordinatore Marcello Mancini e il suo esponente Riccardo Erra. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scontro politico sui soldi: "Mutui? Sono 49 milioni. Tutte le cause sono risolte"

