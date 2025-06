Scontro frontale tra auto | giovane conducente positivo all’alcool test Patente ritirata

Una notte drammatica a Copertino, dove un conducente giovane, positivo all’alcol test, ha causato uno scontro frontale lungo la strada verso Monteroni. L’incidente, che ha coinvolto una Mini Bmw e un’Audi, ha visto quattro persone ferite e trasportate in ospedale, fortunatamente senza conseguenze gravi. Un episodio che ci ricorda quanto sia fondamentale rispettare le norme sulla sicurezza stradale e prevenire tragedie evitabili.

COPERTINO - Alcol al volante e scontro frontale nella notte: quattro persone in ospedale. Per fortuna non ha avuto esiti drammatici l’incidente avvenuto, intorno alle 2, sulla strada che da Copertino porta a Monteroni che ha riguardato una Mini Bmw con tre ragazzi di Copertino a bordo e un’Audi. 🔗 Leggi su Lecceprima.it