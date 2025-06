Scontri tra Israele e Iran | bombardamenti su Teheran e missili su Israele

Tensioni esplosive tra Israele e Iran scuotono il Medio Oriente: bombardamenti su Teheran, missili che attraversano i cieli di Israele, allarmi e paura tra i civili. Una escalation che mette in discussione la stabilità regionale e preoccupa il mondo intero. In questo scenario di guerra aperta, cosa ci riserva il futuro? È fondamentale seguire da vicino gli sviluppi di questi scontri, poiché potrebbero segnare un punto di svolta nelle relazioni internazionali.

L'aeronautica israeliana sta bombardando diversi obiettivi a Teheran. Lo riferisce l'Idf. Contemporaneamente l' Iran ha lanciato un'ondata di missili su Israele. Allarmi ed esplosioni sono stati uditi nel nord di Israele poco dopo gli avvisi diramati dall'Idf alla popolazione su un attacco missilistico in arrivo da Teheran. Missili lanciati dall'Iran stanno cadendo su Haifa, nella zona di Tamra, e nella Bassa Galilea. A Tel Aviv i residenti sono stati invitati a recarsi nei rifugi ma poco dopo hanno potuto uscire sebbene esortati a non allontanarsi.

I media iraniani hanno confermato la morte di Ali Shamkhani, consigliere della Guida Suprema Ali Khamenei.