Scompenso cardiaco parte la prevenzione | in Bergamasca mille pazienti

Un nuovo traguardo nella battaglia contro il scompenso cardiaco: in Bergamasca parte la prevenzione, coinvolgendo mille pazienti. Con lo studio epidemiologico innovativo al «Papa Giovanni», sostenuto da Anthem e dai medici di base, si apre una speranza concreta per la salute del territorio. Un progetto che promette di fare la differenza, migliorando la vita di residenti in città , Val Brembana e Val Imagna. La prevenzione inizia ora, per un futuro più sano.

IL PROGETTO. Al via uno studio epidemiologico unico in Italia. Sarà condotto al «Papa Giovanni» col sostegno di Anthem e il supporto dei medici di base. Aperto a residenti in città , Val Brembana e Val Imagna. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Scompenso cardiaco, parte la prevenzione: in Bergamasca mille pazienti

In questa notizia si parla di: scompenso - cardiaco - prevenzione - bergamasca

Sanità : successo per il progetto sullo scompenso cardiaco - Il progetto dedicato allo scompenso cardiaco in Liguria ha già dimostrato il suo successo, registrando 400 visite mensili e un totale di 9.

Scompenso cardiaco, parte la prevenzione: in Bergamasca mille pazienti; Iseo, ASST e medici di famiglia lavorano insieme e la Casa di Comunità diventa una costola dell’ospedale; Malattie del cuore, ne soffrono in 240mila. «Infarti, trend in diminuzione dal 1999 a oggi».

Scompenso cardiaco, parte la prevenzione: in Bergamasca mille pazienti - Sarà condotto al «Papa Giovanni» col sostegno di Anthem e il supporto dei medici di base. Da ecodibergamo.it

Scompenso cardiaco: dieta e prevenzione per fermare la crescita - Accanto alle terapie farmacologiche, per fermare la crescente incidenza dello scompenso cardiaco acuto, un ruolo importante è giocato dalla prevenzione. bergamonews.it scrive

Scompenso cardiaco, in futuro si punterà su prevenzione e teleassistenza - "Le ultime linee guida puntano molto sulla prevenzione per l'opportunità che ci viene offerta dalle classi di farmaci che possono essere utilizzati a tal fine, mentre quando lo scompenso cardiaco ... Si legge su tg24.sky.it