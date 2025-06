Scomparso Matteo Buraschi nessuna notizia del 34enne | la richiesta di aiuto dei genitori

Una misteriosa scomparsa scuote Bresso: Matteo Buraschi, 34 anni, è sparito senza lasciare traccia da venerdì 13 giugno. I genitori, preoccupati, lanciano un appello disperato per trovare il loro caro, temendo possa trovarsi in difficoltà di salute. La sua assenza ha acceso i riflettori su questa vicenda, che richiede attenzione e solidarietà. Continua a leggere per scoprire gli ultimi aggiornamenti e come poter contribuire alle ricerche.

