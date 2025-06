Scomparsa a 13 anni | si cerca Ingrid sparita nel nulla da giorni

La scomparsa di Ingrid Preianò, 13 anni, avvenuta mercoledì scorso a Spilimbergo, ha sconvolto l'intera comunità. Da giorni, le ricerche sono in corso per ritrovarla e garantire la sua sicurezza. La Prefettura di Pordenone ha attivato il Piano per le persone scomparse, ma ogni minuto conta. Continueremo a seguire questa drammatica vicenda, sperando in un lieto fine che possa riportarla a casa sana e salva.

È scomparsa da mercoledì scorso, 11 giugno, e da allora di Ingrid Preianò, 13 anni, si sono perse le tracce. La ragazza si sarebbe volontariamente allontanata dalla sua abitazione di Spilimbergo, in Friuli Venezia Giulia, ma da quel momento nessuno ha più avuto sue notizie. Ora la Prefettura di Pordenone ha attivato il Piano per la ricerca delle persone scomparse. Leggi anche: Orrore in Italia – Scopre la fidanzata con un altro, lo prende a martellate e poi va al lavoro Le autorità hanno diffuso una descrizione dettagliata dell’adolescente: alta circa 1,50 metri, corporatura esile, capelli castani scuri, lisci e lunghi, occhi azzurri. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Scomparsa a 13 anni: si cerca Ingrid, sparita nel nulla da giorni

Ingrid Preianò hè stata trovata sana è salva in Lignano dopu à ghjorni d'angoscia - Ingrid Preianò, la ragazzina di 13 anni scomparsa da casa a Spilimbergo (Pordenone) mercoledì scorso, è stata ritrovata nel tardo mattino di oggi. Lo riporta notizie.it