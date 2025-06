scommesse nel calcio 5 indagati il riesame conferma gli arresti

L’indagine sulle scommesse clandestine nel calcio scuote il mondo dello sport italiano, con cinque indagati che restano ai domiciliari dopo la conferma del riesame. L’inchiesta, che coinvolge anche star di Serie A come Zaniolo e Tonali, getta luce su un lato oscuro del calcio nazionale. È un tassello importante per la lotta alla illegalità nel calcio, ma cosa accadrà ora?

Resteranno ai domiciliari i cinque indagati, arrestati su ordinanza della gip Lidia Castellucci dopo gli interrogatori preventivi, nell’inchiesta sulle scommesse clandestine che ha coinvolto anche una dozzina di calciatori di serie A, tra cui Nicolò Fagioli, Nicolò Zaniolo, Sandro Tonali, Alessandro Florenzi, Mattia Perin, Wes McKennie, Raoul Bellanova e Samuele Ricci. Su richiesta dei pm Roberta Amadeo e Paolo Filippini, nell’indagine della polizia giudiziaria della Gdf, infatti, la giudice aveva disposto la misura cautelare per i reati, a vario titolo, di esercizio abusivo di attività di gioco, scommesse e riciclaggio per i gestori del "sistema", Tommaso De Giacomo e Patrik Frizzera, che avrebbero messo in piedi il meccanismo, basato anche sul "passaparola", per far scommettere i calciatori, soprattutto su poker on line ma anche su eventi sportivi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it