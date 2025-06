Sciuto Polimi | transizione sia un beneficio e non un costo

La transizione ecologica rappresenta un'opportunità di crescita e innovazione, non un costo. Le università, come il Polimi, sono al centro di questo processo, collaborando con territori come Mantova per creare un futuro sostenibile. È fondamentale riconoscere che investire in questa trasformazione significa costruire un domani più verde, equo e resiliente. Solo così la transizione potrà essere davvero un beneficio per tutti, senza lasciare indietro nessuno.

Mantova, 14 giu. (askanews) - "Le università sono nelle città, lavorano con i territori e sono un punto di riferimento. La transizione ecologica è qualcosa che bisogna fare sia all'interno sia lavorando con i territori. Per esempio a Milano abbiamo creato comunità energetiche, stiamo collaborando per supportare il comune di Milano, ma anche il comune di Mantova, nel riuscire a fare una transizione ecologica giusta, ossia che non vada a impattare sui cittadini dal punto di vista economico. Possa essere solo un beneficio e non un costo". Lo ha detto Donatella Sciuto, rettrice del Politecnico di Milano, intervistata da askanews a Mantova alla giornata conclusiva del Seminario Estivo di Fondazione Symbola. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sciuto (Polimi): transizione sia un beneficio e non un costo

In questa notizia si parla di: transizione - sciuto - beneficio - costo

Sciuto (Polimi): transizione sia un beneficio e non un costo.

Trump, 'ci sarà un costo di transizione ma sarà tutto ok' - Donald Trump ha ammesso, durante una riunione del suo governo, che "ci sarà un costo di transizione" per i dazi ma ha assicurato che "andrà tutto bene" e che gli Stati Uniti "stanno guadagnando ... Da ansa.it

Trump: costo di transizione per i dazi, ma andrà tutto benissimo - Il Messaggero Trump: costo di transizione per i dazi, ma andrà tutto benissimo Posted: 10 aprile 2025 | Last updated: 10 aprile 2025 "Siamo in ottima forma" Washingto, 10 apr. Scrive msn.com

Cop28. Becchetti (economista): “A Dubai sottoscritto un buon accordo. Accelerare nella transizione non è un costo, è un beneficio” - Quindi accelerare nella transizione non è un costo, è un beneficio. Si legge su agensir.it