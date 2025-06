Sciopero generale il 20 giugno Avviso MIM

L'annuncio dello sciopero generale del 20 giugno 2025 scuote il panorama lavorativo italiano, coinvolgendo sia il settore pubblico che quello privato. Le organizzazioni sindacali SI COBAS, SGB, CUB e USB hanno deciso di scendere in piazza per rivendicare diritti e condizioni migliori, con una mobilitazione che si estende a tutte le categorie. L'articolo "Sciopero generale il 20 giugno. Avviso MIM" sembra un punto di svolta nelle dinamiche sindacali, pronti a influenzare il futuro del lavoro nel nostro Paese.

Avviso di sciopero MIM comparto Funzioni centrali, con cui si comunica che le organizzazioni sindacali SI COBAS, SGB, CUB e USB hanno indetto uno sciopero generale nazionale per l’intera giornata del 20 giugno 2025, esteso a tutte le categorie del settore pubblico e privato. Alla mobilitazione hanno aderito anche i sindacati S.B.M. - Sindacato di Base Multicategoriale, FI-SI e FLAI. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

