Sciopero generale 20 giugno | stop in tutti i settori pubblici e privati Avviso

Il 20 giugno 2025 si preannuncia una giornata di forte mobilitazione, con uno sciopero generale che coinvolgerà tutti i settori pubblici e privati. La protesta, indetta da numerose sigle sindacali, mira a richiamare l’attenzione sulle questioni cruciali del nostro sistema lavorativo e sociale. Una giornata che potrebbe segnare un punto di svolta, spingendo cittadini e lavoratori a riflettere sul futuro del lavoro in Italia. Restate aggiornati per scoprire come questa mobilitazione influenzerà la vostra quotidianità.

Il 20 giugno 2025 è stato proclamato uno sciopero generale nazionale che interesserà tutti i settori pubblici e privati per l’intera giornata. La mobilitazione, indetta da diverse sigle sindacali, coinvolgerà anche il comparto delle Funzioni Centrali e quello dell’Istruzione. Le sigle sindacali e la proclamazione dello Sciopero generale L’avviso di mobilitazione, diffuso anche dal Ministero . Sciopero generale 20 giugno: stop in tutti i settori pubblici e privati Avviso . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Lidl: il 31 maggio sciopero generale dell'Ugl - Il 31 maggio, Ugl Parma proclama uno sciopero generale dei lavoratori Lidl Italia, in linea con le decisioni nazionali dell'Ugl Terziario.

*Venerdì 20 giugno Sciopero generale* con *presidio a Bologna ore 10.00* Piazza Roosevelt (Prefettura). *Sabato 21 manifestazione nazionale a Roma*. Il governo Meloni e la UE non meritano tregua, per questo l'Unione Sindacale di Base chiama tutti i lavo

Sciopero generale nazionale per l’intera giornata del 20 giugno 2025; Sciopero generale il 20 giugno. Avviso MIM Comparto Funzioni Centrali; Sciopero generale del 20 giugno 2025, presidio provinciale a Firenze presso la Leonardo S.p.A. Manifestazione nazionale #DISARMIAMOLI a Roma, 21 giugno 2025.

Sciopero del trasporto pubblico venerdì 20 giugno - Amt informa che le organizzazioni sindacali CUB Trasporti, SGB e USB Lavoro privato, hanno comunicato la propria adesione allo sciopero generale di 24 ore di tutti i settori pubblici e privati, ...

Sciopero generale il 20 giugno. Avviso MIM Comparto Funzioni Centrali - Avviso di sciopero MIM comparto Funzioni centrali, con cui si comunica che le organizzazioni sindacali SI COBAS, SGB, CUB e USB ...

Sciopero generale, due fasce di garanzia per il trasporto urbano - La regolarità del servizio dei bus fuori dalle fasce di garanzia, nonché la presenza di personale alle biglietterie, dipenderà dalle adesioni allo sciopero.