Sciopero 20 giugno 2025 Tper | bus e corriere a rischio e pure il People mover

Il 20 giugno 2025 si preannuncia un giorno di grande fermento a Bologna, con uno sciopero generale di 24 ore che coinvolge tutti i settori pubblici e privati, inclusi i trasporti locali. Tper potrebbe trovarsi al centro di disagi significativi, con bus, corriere e anche il People Mover a rischio sospensione. Una giornata di mobilitazione che invita tutti a riflettere sulle sfide del nostro sistema di mobilitĂ e sui diritti dei lavoratori.

Bologna, 14 giugno 2025 - Ennesimo sciopero generale proclamato da Cub, Sgb e Usb. Venerdì 20, infatti, è stato proclamato uno sciopero generale nazionale, di 24 ore di tutti i settori pubblici e privati. Per quanto riguarda  i trasporti locali anche Tper sarĂ interessata:   il personale viaggiante di bus e corriere dei bacini di servizio di Bologna e Ferrara, chi aderisce allo sciopero si fermerĂ dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio. Negli orari della protesta, i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano non saranno garantiti proprio perchĂ© non è prevedibile la percentuale e nemmeno chi aderirĂ allo sciopero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it