Scienze della formazione primaria | insegnamenti laboratori tirocini

Se sogni di plasmare le menti future, il corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria LM85bis è la strada giusta. Un percorso triennale ricco di insegnamenti, laboratori pratici e tirocini sul campo, che ti prepara a insegnare nella scuola dell'infanzia e primaria. Dopo un selettivo test d'ingresso, potrai acquisire competenze fondamentali per entrare nel mondo educativo con entusiasmo e professionalità. Scopri di più su come costruire il tuo futuro tra le aule e i laboratori.

Il corso di Laurea Scienze della formazione primaria LM85bis abilita all'insegnamento nella scuola di infanzia e primaria. Il corso dura 5 anni, c'è n test iniziale di selezione in ingresso e prevede insegnamenti, laboratori e tirocinio. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

