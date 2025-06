Scienza E-Sperimentiamo con l’acqua | laboratori e viaggi tra le stelle a Bagnoli

Immergiti in un weekend di scienza, avventure e scoperte a Città della Scienza! Tra laboratori, visite guidate e lo spettacolo "E-Sperimentiamo con l’acqua", tutta la famiglia potrà esplorare le meraviglie di questo elemento essenziale attraverso attività coinvolgenti e semplici esperimenti. Un’occasione unica per imparare, divertirsi e lasciarsi affascinare dai misteri dell’acqua, che ci sorprende sempre più di quanto si possa immaginare. Non perdere questa fantastica esperienza!

Quello in programma oggi e domani a Città della Scienza è un fine settimana ricco di attività per tutta la famiglia con laboratori, scoperte, divertimento scientifico e visite guidate. In programma, tra le altre esperienze, lo science show “E-Sperimentiamo con l’acqua” per scoprire l’acqua attraverso attività divertenti e coinvolgenti, con semplici esperimenti che sveleranno le sue incredibili proprietà e che potranno essere riprodotti anche a casa. Seguirà poi “Scienza a colori” un vortice di esperimenti pazzi e colorati, per scoprire la scienza che si cela dietro i colori con lava lamp, colori in fuga, inchiostri danzanti e tanto altro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

