Schlein | ‘risoluzione contro Teheran Netanyahu rischia di destabilizzare la regione’

In un contesto di crescenti tensioni, la proposta di una risoluzione contro il regime di Teheran si inserisce in un delicato equilibrio geopolitico. Netanyahu avverte che azioni unilaterali potrebbero compromettere la stabilità regionale e minare i processi negoziali. La sfida è trovare un approccio equilibrato che, pur condannando il regime iraniano, favorisca il dialogo e la pace a lungo termine nella regione.

"Nessuno nutre simpatia per il regime di Teheran che abbiamo sempre contrastato e continueremo a contrastare supportando l'opposizione iraniana. Noi per primi abbiamo proposto a questo Parlamento una risoluzione contro il regime di Teheran. Il punto è che un'azione unilaterale come quella di Netanyahu rischia di destabilizzare la regione e di delegittimare le sedi negoziali.

