Schlein | andrò al Pride in Ungheria l’amore non si cancella per legge

L’amore e la diversità sono valori irrinunciabili che nessuna legge potrà mai spegnere. Al Pride in Ungheria, alla fine del mese, saremo presenti con tanti deputati e deputate del Gruppo socialdemocratico europeo e del Partito Democratico, pronti a difendere i diritti di tutti. Perché, come dimostra questa manifestazione, l’amore non si cancella, né con un decreto né con una legge. È questo il messaggio che dobbiamo portare avanti con orgoglio.

Al pride in programma in Ungheria a fine mese “io ci sarò e ci saranno con me anche tanti altri deputati e deputate del Gruppo socialdemocratico europeo e anche del Partito democratico. Dobbiamo stare al loro fianco, perché non si può cancellare l’amore per decreto e per legge, non si può cancellare la diversità per. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Schlein: “andrò al Pride in Ungheria, l’amore non si cancella per legge”

In questa notizia si parla di: pride - ungheria - amore - legge

Ilaria Salis provoca Orban: andrà al gay pride in Ungheria - Ilaria Salis ha annunciato la sua partecipazione al Pride di Budapest il 28 giugno, nonostante il divieto imposto dal presidente ungherese Orban.

ILARIA SALIS, LA PALADINA COL PARACADUTE Torna a Budapest. Non per chiedere scusa, ma per provocare. Con l’immunità parlamentare come mantello dell’invisibilità, Ilaria Salis decide di sfidare la legge ungherese partecipando al Pride vietato. Un g Vai su Facebook

Contro ogni forma d’odio. L’Italia si posiziona ai livello di #Polonia, #Ungheria e #Slovacchia per tutela dei diritti delle persone #LGBTQIA+. Non possiamo accettarlo. Il governo intervenga per tutelare la libertà di amare, la libertà di essere se stessi. #IDAHOT Vai su X

