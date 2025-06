Schlein a Tajani | ‘il Governo deve fermare Nethanyau’

Schlein a Tajani: "Il governo deve fermare Netanyahu. La Costituzione italiana, all’articolo 11, stabilisce che l’Italia ripudia la guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali. Eppure, il governo di Netanyahu ha intrapreso un percorso opposto. Chiediamo al governo italiano di essere coerente con i principi costituzionali, frenare l’escalation e favorire la de-escalation, perché la pace è un dovere di tutti noi."

