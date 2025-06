Schianto tra cinque auto | otto coinvolti traffico bloccato per ore

Un violento schianto tra cinque auto ha paralizzato il traffico a Eboli, coinvolgendo otto persone e lasciandone otto ferite. L’incidente, avvenuto nella notte sulla statale 18 vicino alla rotatoria di Santa Cecilia, ha causato ore di caos e interventi d’emergenza. La dinamica, ancora in fase di accertamento, mette in evidenza l’importanza della prudenza alla guida, mentre le autorità indagano sulle cause di questa maxi collisione che ha sconvolto la comunità locale.

Otto persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri, lungo la strada statale 18 nei pressi della rotatoria di Santa Cecilia, nel territorio di Eboli, in provincia di Salerno. A rimanere coinvolte nello schianto sono state cinque autovetture, una delle quali è finita in una cunetta a bordo carreggiata a seguito del violento impatto. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio dei carabinieri, potrebbe essersi trattato di un tamponamento a catena, ma la dinamica precisa dell'incidente è in corso di accertamento. I militari hanno effettuato i rilievi sul posto per determinare responsabilità e modalità dell'urto.

