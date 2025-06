Schianto nella notte sulla statale 18 a Eboli | sette feriti e cinque auto coinvolte

Una notte di terrore sulla statale 18 a Eboli, dove un grave incidente ha sconvolto la tranquillità della zona. Cinque auto coinvolte e sette feriti sono il triste bilancio di uno scontro violento avvenuto poco prima della mezzanotte in località Santa Cecilia. La dinamica dell’incidente è ancora sotto inchiesta, ma il senso di preoccupazione tra i residenti è palpabile. È fondamentale analizzare le cause per prevenire future tragedie.

Notte di paura quella appena trascorsa sulla statale 18 a Eboli in località Santa Cecilia, dove un violento incidente stradale ha coinvolto cinque auto, provocando sette feriti. Il sinistro è avvenuto poco prima della mezzanotte a pochi metri dalla rotatoria, causando . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Schianto nella notte sulla statale 18 a Eboli: sette feriti e cinque auto coinvolte

In questa notizia si parla di: notte - statale - eboli - sette

Gaia Sanfilippo muore a 19 anni in un terribile schianto sulla Statale 115: tragedia nella notte sulla Gela-Licata - Una tragedia ha colpito la comunità di Gela con la morte di Gaia Sanfilippo, una giovane di appena 19 anni, deceduta in un grave incidente stradale sulla statale 115.

Maxi incidente a Eboli, 8 feriti sulla SS18 Nella tarda serata del 13 giugno 2025, alle ore 23:37, la squadra dei Vigili del Fuoco di Eboli è intervenuta per un grave incidente stradale avvenuto in località Santa Cecilia, nel comune di Eboli (SA), sulla Strada Stata Vai su Facebook

Schianto nella notte sulla Statale 18, sette persone ferite; Eboli, schianto tra cinque auto sulla statale 18: ci sono sette persone ferite; Eboli, maxi incidente sulla Statale 18: sette feriti e cinque auto coinvolte.

Schianto nella notte sulla Statale 18, sette persone ferite - Sette feriti, nessuno in pericolo di vita, cinque auto coinvolte: è il bilancio dell'incidente stradale avvenuto poco prima della mezzanotte di ieri sulla statale 18 a Eboli, nel Salernitano. Riporta ansa.it

Ad eboli torna la notte degli osti: eventi, incontri e gastronomia nel centro storico il 24 e 25 giugno - La notte degli osti ad Eboli unisce cucina tradizionale, vini naturali e musica live nel centro storico chiuso al traffico, con chef e vignaioli da tutta Italia per esperienze gastronomiche uniche. Scrive gaeta.it

Incidente a Eboli: due giovani feriti - Due auto, verso le 3 della scorsa notte, si sono scontrate mentre percorrevano la strada statale 18 verso Cioffi. Scrive ilmattino.it