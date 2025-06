Schianto nella notte cinque auto coinvolte | otto persone ferite

Un grave incidente stradale si è verificato nella notte sulla statale 18 a Eboli, coinvolgendo cinque auto e provocando otto feriti. Fortunatamente, nessuno è in pericolo di vita, ma il sinistro ha causato un caos sulla carreggiata e diversi trasporti d'emergenza. La dinamica rimane sotto investigazione, mentre i soccorritori lavorano per garantire sicurezza e assistenza. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi.

Tempo di lettura: < 1 minuto Otto feriti, nessuno in pericolo di vita, cinque auto coinvolte: è il bilancio dell’incidente stradale avvenuto poco prima della mezzanotte di ieri sulla statale 18 a Eboli, nel Salernitano. Il sinistro si è verificato in località Santa Cecilia, a pochi metri dalla rotatoria. Coinvolte cinque vetture. Una è finita in un canale a bordo carreggiata. Otto i feriti per politrauma trasportati negli ospedali di Eboli, Battipaglia e Salerno: tra loro tre residenti a Vallo della Lucania, un 50enne e suo figlio 17enne di Eboli. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Eboli, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Schianto nella notte, cinque auto coinvolte: otto persone ferite

