Schianto in moto c' è un indagato per la morte di Luigi

Un tragico schianto in moto ha portato alla morte di Luigi Corrado, 23 anni, a Recale. L’autocisterna coinvolta è ora al centro di un fascicolo d’indagine aperto dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, che ha iscritto nel registro degli indagati il conducente, sospettato di omicidio stradale. Le cronache si confrontano con un dolore profondo e con la necessità di fare luce su una tragedia che ha scosso la comunità.

E' indagato per omicidio stradale il conducente dell'autocisterna coinvolta nell'incidente stradale costato la vita al 23enne Luigi Corrado, di Recale. Le indagini La Procura di Santa Maria Capua Vetere, come atto dovuto, ha aperto un fascicolo d'indagine nel quale ha iscritto il.

