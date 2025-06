Schianto in moto a Siziano sulla Vigentina | morto centauro di vent’anni

Una tragedia sconvolge Siziano, dove un giovane centauro di 21 anni ha perso la vita in un terribile incidente sulla Vigentina. L'impatto violento avvenuto poco dopo le 20 di ieri sera ha lasciato la comunità senza parole, nonostante l'immediato intervento dei soccorsi. La scomparsa del ragazzo rappresenta una tragedia che lascia un vuoto nel cuore di tutti noi. La tragedia di ...

Siziano (Pavia), 14 giugno 2025 – Per il giovane motociclista non c'è stato purtroppo nulla da fare. Una tragica caduta, sulla Provinciale 205 "Vigentina" a Siziano. Erano da poco passate le 20 di oggi, sabato 14 giugno, quando i soccorsi sono stati attivati da altri automobilisti in transito. Sul posto sono arrivate sia ambulanza che auto medica con il rianimatore a bordo, in codice rosso per la riferita gravità dell'incidente. Soccorsi inutili . Le condizioni dell'unico coinvolto erano purtroppo davvero gravissime e dopo i tentativi di rianimazione i sanitari non hanno potuto che constatare il decesso sul posto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it