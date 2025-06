Schianto dell’Air India | spunta un’altra passeggera salva per miracolo Il bilancio delle vittime sale a 279

Tragedia aerea ad Ahmedabad, dove il bilancio delle vittime sale a 279, tra le più gravi degli ultimi decenni. Miracolosamente, una passeggera si è salvata dall’incidente, un episodio che scuote l’India e il mondo intero. Mentre si indagano le cause, il dolore e la speranza si mescolano in questa drammatica vicenda. La domanda ora è: cosa ha portato a questa terribile sciagura e quali misure saranno adottate per prevenire future tragedie?

Il bilancio delle vittime della sciagura aerea di Ahmedabad è salito a 279 morti. Sabato, una fonte della polizia ha riferito che sono stati recuperati 279 corpi dal luogo dell’incidente nella città di Ahmedabad, nel nord dell’India, in quello che è tra i peggiori disastri aerei del XXI secolo. Il Boeing 787-8 Dreamliner della compagnia Air India aveva lanciato un segnale di emergenza pochi istanti prima di schiantarsi, intorno all’ora di pranzo di giovedì, trasformandosi in una palla di fuoco mentre colpiva edifici residenziali. Tra i passeggeri salvi per miracolo spunta invece Bhoomi Chauhan, salvata da un ingorgo del traffico che le era sembrato una disdetta e che invece le ha fatto perdere, fortunatamente, l’appuntamento con la morte. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Schianto dell’Air India: spunta un’altra passeggera salva per miracolo. Il bilancio delle vittime sale a 279

