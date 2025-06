Schiamazzi notturni alla Foce residenti esasperati | Situazione invivibile non si dorme più

Le notti nella zona della Foce si sono trasformate in un incubo per i residenti, stanchi di continui schiamazzi che rendono invivibile il quartiere. I cittadini, esasperati dalla mancanza di silenzio e riposo, si sono riuniti in un’assemblea per chiedere interventi concreti alle istituzioni. Il Municipio ha promesso di portare la questione all’assessorato competente, ma ora la domanda è: quanto tempo dovranno aspettare i residenti per tornare a dormire in pace?

Gli abitanti della Foce esasperati per gli schiamazzi notturni. Ieri sera si sono riuniti in un'assemblea pubblica. Chiedono l'intervento delle istituzioni. Il Municipio: "Porteremo la questione all'assessorato competente".

