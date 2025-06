Schiacciato dal trattore perde la vita a 48 anni | cause da accertare

Tragedie in campagna: un uomo di 48 anni perde la vita schiacciato dal trattore nel Veronese. Un altro incidente mortale si aggiunge alla triste sequenza che coinvolge agricoltori nella nostra regione, sollevando ancora una volta il difficile tema della sicurezza nei luoghi di lavoro rurali. La dinamica degli ultimi episodi è ancora in fase di ricostruzione, ma la domanda che tutti ci poniamo è: come prevenire queste tragedie e salvaguardare le vite di chi lavora la terra?

√ą in fase di ricostruzione la dinamica dell'ennesimo incidente mortale in agricoltura avvenuto nel pomeriggio di venerd√¨ nel Veronese. Neppure un mese fa, a Quinto, era deceduto Luigi Ruffo. Il 13 giugno invece, nella zona di Sezano, a perdere la vita mentre guidava il trattore √® stato¬†Gianluca. 🔗 Leggi su Veronasera.it ¬© Veronasera.it - Schiacciato dal trattore, perde la vita a 48 anni: cause da accertare

