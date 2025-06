Schiacciato dal mezzo sul quale stava lavorando | 21enne in prognosi riservata

Un incidente gravissimo scuote Dubino: un giovane elettricista di 21 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato schiacciato da un automezzo durante il lavoro. La scena, ancora sotto indagine, ha suscitato grande preoccupazione tra i presenti e l’intera comunità. La sua prognosi rimane riservata, mentre si attendono aggiornamenti sulla dinamica dell’incidente. Un episodio che ricorda quanto la sicurezza sul lavoro sia fondamentale e non può essere mai trascurata.

