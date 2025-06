Scherma Remi Garrigue completa la festa francese agli Europei di Genova Oro anche nella sciabola azzurri fuori prima delle semifinali

La prima giornata degli Europei di scherma a Genova si chiude con un trionfo francese, impreziosito dalla straordinaria vittoria di Remi Garrigue nella sciabola maschile. Dopo il successo nel fioretto femminile, la Francia conquista anche l’oro in questa disciplina grazie a un’impareggiabile rimonta contro l’ungherese Aaron Szilagyi. La festa francese prosegue, mentre l’Italia si ferma prima delle semifinali, lasciando spazio alle emozioni di un'edizione ricca di risultati sorprendenti.

La prima giornata degli Europei di scherma a Genova si chiude con una festa francese. Dopo il titolo nel fioretto femminile, per la Francia arriva anche quello nella sciabola maschile grazie ad uno straordinario Remi Garrigue, che ha sconfitto in finale l’ungherese Aaron Szilagyi con il punteggio di 15-11 dopo una clamorosa rimonta (era sotto 8-3). Doppietta francese sul podio con il bronzo di Jean-Philippe Patrice, diviso con il tedesco Frederic Kindler. Dalla tripletta di Basilea alle zero medaglie di Genova per l’Italia. Purtroppo nessun azzurro è riuscito ad andare oltre ai quarti di finale, dove si è fermato Michele Gallo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scherma, Remi Garrigue completa la festa francese agli Europei di Genova. Oro anche nella sciabola, azzurri fuori prima delle semifinali

