Scherma l’Italia si conferma in difficoltà nella sciabola | nessun azzurro in semifinale agli Europei

L'Italia della scherma fatica a brillare agli Europei di Genova, specialmente nella sciabola maschile, dove nessun azzurro ha raggiunto le semifinali. La delusione si fa sentire con l'eliminazione di Michele Gallo nei quarti di finale, spegnendo le speranze di medaglie in questa disciplina. La squadra azzurra deve ora rinnovarsi per tornare protagonista. La sfida continua: il talento e la passione non possono mancare.

Non ci saranno medaglie dalla sciabola maschile nella prima giornata degli Europei di scherma a Genova. L’ultimo azzurro ad essere eliminato è stato nei quarti Michele Gallo, campione in carica a Basilea 2024 (c’era stata addirittura una tripletta azzurra), che è stato sconfitto dal francese Jean-Philippe Patrice con il punteggio di 15-9. Il cammino di Gallo era cominciato nei sedicesimi di finale con il successo per 15-13 contro il turco Furkan Yaman. Sempre con lo stesso punteggio lo sciabolatore campano aveva superato il russo Pavel Graudyn negli ottavi dopo un bel recupero nella parte finale dell’assalto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scherma, l’Italia si conferma in difficoltĂ nella sciabola: nessun azzurro in semifinale agli Europei

In questa notizia si parla di: scherma - sciabola - azzurro - europei

Coppa del Mondo Scherma Paralimpica, è bronzo per Andreea Mogos: brilla la sciabola azzurra - A Eger, il 16 maggio, Andreea Ionela Mogos conquista un meritato bronzo nella prova di sciabola femminile categoria B durante la Coppa del Mondo di scherma paralimpica.

Un week-end a tutta scherma! Tra il 23 e il 25 maggio, le Nazionali di spada e sciabola si divideranno tra Cina, Francia, Perù e Spagna per l’ultima tappa di Coppa del Mondo prima degli Europei di Genova. Convocati e programma qui https://bit.ly/3H33IY Vai su Facebook

Prosegue nel migliore dei modi l’avventura degli azzurri agli Europei Junior Tre atleti in semifinale nella competizione maschile ? https://shorturl.at/mrawF #ModernPentathlon #PentathlonModerno #FIPM Vai su X

Scherma, via agli Europei di Genova: Errigo guida le fiorettiste, in pedana anche gli azzurri della sciabola; Scherma: domani a Genova via agli Europei, in azzurro gli etnei Santuccio, Fiamingo e Buzzacchino; Europei Under 23 – Gran finale azzurro: altre due medaglie d’oro a squadre firmate dalle spadiste e dai fiorettisti, sciabolatori d’argento. L’Italia trionfa così nel Medagliere di “Tallinn 2025” sorpassando la Francia.

Scherma, debutto deludente agli Europei 2025: male le azzurre nel fioretto - Avvio schock a Genova con la prematura eliminazione di Errigo e compagne già agli ottavi: avanti solo Batini, che porterà la prima medaglia. Da corrieredellosport.it

Europei scherma: subito in pedana fiorettiste e sciabolatori - La kermesse continentale, che torna in Italia dopo 13 anni dall'edizione di Legnano 2012, si apre con le competizioni individuali del fioretto ... ansa.it scrive

Scherma, a Genova gli Europei da oggi al 19 - Iniziano oggi a Genova i Campionati Europei di scherma, gare in programma fino al 19 giugno. Scrive msn.com