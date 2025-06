scatta il sequestro a san fruttuoso la casa abusiva con tutti i comfort

Durante un controllo di routine, gli agenti della polizia locale di Monza hanno scoperto a San Fruttuoso una vistosa abitazione abusiva dotata di tutti i comfort moderni: energia elettrica, televisore e aria condizionata. L'intervento, nato da una segnalazione apparentemente senza relazione, ha portato a un'inaspettata scoperta che solleva importanti questioni sulla legalità e la sicurezza edilizia nel quartiere. La vicenda si è conclusa con il sequestro della casa, ma le implicazioni sono ancora tutte da chiarire.

Abusiva, ma con tutti i comfort. Energia elettrica, ovviamente, ma anche televisore e aria condizionata. A scoprirla, gli agenti della polizia locale di Monza. Dopo aver raccolto una segnalazione relativa a tutt'altre faccende, gli agenti dello speciale Nucleo Tutela Ambiente e Paesaggio sono intervenuti al quartiere San Fruttuoso per effettuare una verifica sul posto. Un'ispezione che ha dato però degli esiti imprevisti, dato che gli agenti si sono imbattuti in una casa, parzialmente ancora in costruzione e da rifinire, non segnalata. Durante l'ispezione è stato accertato infatti che sul terreno, ai confini del quartiere Sanbn Fruttuoso, estrema periferia della città, era stato realizzato un manufatto abusivo, con parenti di cemento e tetto a spiovente, costruite con una certa competenza e adibito ad abitazione e dotato di tutti i comfort: aria condizionata, energia elettrica, televisione, bagno e altri servizi.