Scappa impaurito durante una passeggiata Lo ritrovano i Cinofili nel cortile dell’Università

Il tempestivo intervento degli operatori del Nucleo cinofili della polizia locale Terre Estensi ha permesso di riportare a casa Pedro, giovane cane meticcio fuggito perché spaventato. Nella mattinata di martedì, su richiesta della centrale radiooperativa, i Cinofili sono intervenuti in corso Giovecca al civico 148A per recuperare Pedro. L'animale, simil volpino, si era rifugiato nell'area cortiliva dell'Università dopo essere fuggito durante una passeggiata. Recentemente adottato da un canile e momentaneamente affidato dalla proprietaria alla propria madre, si era spaventato per il ringhiare di un altro cane incontrato per strada, riuscendo a liberarsi dalla pettorina e a darsi alla fuga.