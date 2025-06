Scandalo Paragon Casarini | Fanno bene a spiarmi | cospiro contro di loro per il bene dei miei fratelli

Luca Casarini, figura di spicco nel movimento per i diritti umani, si distingue ancora una volta per il coraggio con cui denuncia le ingiustizie subite. Sottoposto a monitoraggio tramite spyware Paragon, simbolo di un controllo inquietante, rivendica con fermezza il suo ruolo di "rinnegato" dal sistema. In un momento di grande tensione, egli si batte con determinazione per la libertà e la giustizia, dimostrando che la verità non può essere schermata.

Luca Casarini, capomissione di Mediterranea Saving Humans, interviene nuovamente sulla sorveglianza cui √® stato sottoposto negli ultimi anni attraverso uno¬† spyware dell‚Äôazienda israeliana Paragon. In un lungo post pubblicato sui suoi canali social, definisce la sua condizione come quella di un ¬ęrinnegato¬Ľ agli occhi del potere, ma al contempo rivendica con forza il proprio impegno per la solidariet√† e la difesa dei diritti umani. ¬ęMi vergogno quasi a scrivere ancora su questa storia¬Ľ, esordisce Casarini, ¬ęperch√© tutto ci√≤ √® solo un granello di sabbia rispetto alla montagna di sofferenze che affrontano migliaia di persone nei lager libici, sotto bombe o inseguite dai cani da guardia dell‚ÄôIce a Los Angeles. 🔗 Leggi su Open.online

Il Governo Meloni ha acquistato un software dall‚Äôazienda israeliana Paragon. Con questo Trojan sono stati intercettati in modo illegittimo giornalisti di questo Paese. √ą uno scandalo: Meloni e Mantovano si sono presi i pieni poteri e nessuno dice nulla. Perch√© Vai su Facebook

Scandalo Paragon, Casarini: ¬ęFanno bene a spiarmi: cospiro contro di loro per il bene dei miei fratelli; Scandalo Paragon, la societ√† israeliana contro il governo Meloni: ‚ÄúNon ha voluto indagare su chi ha spiato Cancellato‚ÄĚ; Lo spiato Casarini a Monselice col suo libro: ¬ęCaso Paragon svela l'involuzione verso una democrazia autoritaria¬Ľ.

Scandalo Paragon, la società israeliana contro il governo Meloni: ‚ÄúNon ha voluto indagare su chi ha spiato Cancellato‚ÄĚ - L‚ÄôItalia e il suo governo ‚Äúha avuto un modo per determinare se il suo sistema fosse stato utilizzato contro il giornalista Francesco Cancellato ma non ha voluto utilizzarlo. Riporta msn.com

Paragon rescinde il contratto con i nostri 007, l'ira di Casarini e Ordine dei giornalisti - L'azienda israeliana: l'Italia poteva sapere chi ha spiato il direttore di Fanpage ma non ha voluto. Secondo msn.com

