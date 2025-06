Sbarra sottosegretario del governo Meloni Pezzotta | Alla larga da chi non ha disconosciuto Salò

Luigi Sbarra, ex segretario della Cisl, entra nel governo Meloni come sottosegretario, segnando un passo significativo e controverso nella politica italiana. La sua nomina rappresenta un tentativo strategico di Giorgia Meloni di rafforzare il consenso nel Sud e di ricostruire legami con il mondo del lavoro, ma al contempo solleva interrogativi sulla coerenza dei valori sindacali e politici coinvolti. Una scelta che potrebbe cambiare gli equilibri, ma attenzione a chi si allontana dai principi fondamentali.

Bergamo. Luigi Sbarra, ex segretario della Cisl, è stato nominato sottosegretario al Governo di Giorgia Meloni. Per la prima volta un segretario della Cisl passa direttamente al servizio di un governo di destra. Per Meloni è un tentativo di recuperare consensi nel Sud dove rischia di perdere e di riallacciare i legami col mondo del lavoro. La scelta di Sbarra spiega ex post le scelte sempre a favore del governo, dal no al salario minimo allo strappo con Cgil e Uil sul contratto degli statali. Una scelta, quella di Sbarra, che ha diviso il sindacato bianco. In questo questo quadro si inseriscono le dichiarazioni di Savino Pezzotta, ex segretario della Cisl, rilasciate al quotidiano Huffington Post. 🔗 Leggi su Bergamonews.it