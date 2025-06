Sbarco della nave Solidaire | tra i migranti anche un uomo con una protesi alla gamba e 14 minorenni

Un'operazione di salvataggio che mette in evidenza la drammatica realtà dei migranti, tra cui un uomo con una protesi alla gamba e 14 minorenni non accompagnati. Questi coraggiosi uomini e donne, provenienti dalla Libia, affrontano enormi rischi in cerca di speranza e sicurezza. È il primo di 76, segnando un’altra tappa di un viaggio difficile e carico di speranze; il loro arrivo a Ravenna sottolinea l’urgenza di un’attenzione costante e umana verso chi fugge da guerre e povertà.

È libico e ha una gamba amputata con una protesi che parte da sopra il ginocchio: è il primo dei 76 migranti che nel pomeriggio di sabato sono sbarcati dalla nave dell'Ong tedesca Solidaire. Tra loro anche 14 minori non accompagnati. Si tratta del 21esimo sbarco a Ravenna, il secondo per la. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Sbarco della nave Solidaire: tra i migranti anche un uomo con una protesi alla gamba e 14 minorenni

In questa notizia si parla di: sbarco - nave - solidaire - migranti

Varco Valessini | Nave Usa in porto, presidio contro lo sbarco di armi: "Pronto un esposto in procura" - Ieri, lunedì 12 maggio, il Gruppo Autonomo Portuali, insieme a diverse realtà locali e al sindacato Usb, ha organizzato un presidio al varco Valessini in attesa dell’arrivo della nave Usa Slnc Server.

Questa mattina a Salerno è attraccata la nave ONG Solidaire: si tratta del 40esimo sbarco di migranti www.giornaledelcilento.it Vai su Facebook

Attraccata a Salerno la nave "Solidaire", a bordo 252 migranti. Arrivano da paesi africani e Siria. 98 i minori non accompagnati. 27 le donne. E' il quarantesimo sbarco in città @TgrRai https://rainews.it/tgr/campania/articoli/2025/05/attraccata-a-salerno-la-nave- Vai su X

Nuovo sbarco di migranti a Marina di Ravenna. Il sindaco: «Scelta illogica e disumana del Governo»; Nuovo sbarco di migranti a Ravenna: attesa la nave ong Solidaire; La nave Ong Solidaire è arrivata a Salerno: iniziate le operazioni di sbarco dei migranti.

Nuovo sbarco di migranti a Marina di Ravenna. Il sindaco: «Scelta illogica e disumana del Governo» - Ravenna si prepara all'arrivo di una nave con a bordo 76 migranti. Scrive ravennaedintorni.it

La nave Solidaire arriva a Ravenna. Un uomo con un’amputazione è il primo a scendere - Ha una protesi in una gamba amputata il primo uomo che scende dalla nave dell’ong tedesca Solidaire nel 21esimo sbarco a Ravenna. Segnala ravennawebtv.it

Nuovo arrivo di una nave Ong: “Pronti, ma sconcerto per la scelta dei porti lontani” - Si tratta del 21esimo sbarco dal 31 dicembre 2022” – Il sindaco Alessandro Barattoni interviene a seguito dell’arrivo della ... Lo riporta ravenna24ore.it