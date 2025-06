Sassuolo Pisa e Cremonese | i primi nomi di mercato per le neopromosse in Serie A

Sassuolo, Pisa e Cremonese sono le tre neopromosse pronte a sfidare la Serie A nella stagione 2025/2026. Chi sale dalla Serie B si trova di fronte alla grande sfida di consolidarsi tra i giganti del calcio italiano, puntando anche sui primi nomi di mercato per rinforzare la rosa. La corsa all’Europa e alla salvezza è appena iniziata, e il mercato riserverà sicuramente sorprese e colpi di scena.

Sassuolo, Pisa e Cremonese sono le tre squadre neopromosse in Serie A per il campionato 20252026.

In questa notizia si parla di: serie - sassuolo - pisa - cremonese

Sassuolo in Serie A: un tifoso in festa precipita nel fossato | VIDEO - Un trionfo storico per il Sassuolo, che festeggia il ritorno in Serie A dopo la vittoria in Serie B! Capitan Domenico Berardi ha alzato la Coppa Nexus, ma la celebrazione ha preso una piega inaspettata quando un tifoso, entusiasta, è precipitato in un fossato nel tentativo di avvicinarsi al campo.

