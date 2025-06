Sarri apre la cartella preferiti | acquisto da doppia cifra per la Lazio

Maurizio Sarri riapre la cartella “preferiti” e guarda al mercato con il massimo della determinazione. La Lazio, tra sogni di rilancio e obiettivi ambiziosi, si prepara a un nuovo capitolo. Con un metodo rigoroso e una visione ben definita, Sarri dimostra ancora una volta di non lasciare nulla al caso: ogni dettaglio può fare la differenza nel ritorno alla grande. È il momento di scoprire cosa riserva il futuro biancoceleste.

Un allenatore che non lascia nulla al caso. Un nome in cerca di rilancio. Una storia interrotta che potrebbe ricominciare. Quando si apre la cartella "preferiti", ogni dettaglio torna a contare. Prendere Maurizio Sarri significa prendere un allenatore con un'idea precisa. Codificata, metodica, quasi ossessiva. Ma anche un'idea che funziona, a patto di mettere nel motore i pezzi giusti. Perché Sarri non è uno che improvvisa. Non lavora su suggestioni, non accetta figurine. Prendere Sarri significa prendere anche i suoi calciatori.

