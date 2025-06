Sapori del territorio | fine settimana all' insegna del gusto in piazza dei Signori

Vivi un viaggio tra tradizione e innovazione nel cuore di Treviso, dove i sapori autentici del territorio si fanno protagonisti. Sabato 14 giugno, piazza dei Signori si trasforma in un grande palcoscenico gastronomico: da venerdì a domenica sera, i maestri del gusto di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana invitano tutti ad assaporare incontri unici e ricercate degustazioni. Un’occasione speciale per riscoprire i tesori culinari locali e vivere un fine settimana all'insegna del gusto e della cultura.

Sabato mattina, 14 giugno, piazza dei Signori a Treviso ha ospitato l'inaugurazione della rassegna "Sapori del Territorio". Fino a domenica sera i maestri del gusto di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana animeranno il centro storico della cittĂ con inedite e ricercate degustazioni. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Sapori del territorio: fine settimana all'insegna del gusto in piazza dei Signori

In questa notizia si parla di: sapori - territorio - gusto - signori

Scuole, territorio e sapori: il nuovo catalogo delle eccellenze Made in MIM racconta la filiera del futuro tra tradizione, ricerca e prodotti unici. CATALOGO - Il nuovo catalogo "Made in MIM" celebra l'eccellenza dei prodotti delle scuole agrarie e alberghiere, unendo tradizione e innovazione.

SAPORI DEL TERRITORIO Piazza dei Signori – Treviso 13-14-15 giugno 2025 Torna Sapori del Territorio, l’evento che celebra l’eccellenza enogastronomica e l’artigianato agroalimentare . Un fine settimana dedicato al gusto, alla qualità e al saper far Vai su Facebook

Sapori del territorio: fine settimana all'insegna del gusto in piazza dei Signori; Sapori del territorio, i prodotti della Marca si assaggiano in piazza dei Signori; Sapori del territorio: la vetrina del gusto artigiano in piazza dei Signori.

In piazza dei Signori i sapori del territorio - Una vetrina per un settore che vede Treviso leader in Veneto per addetti impiegati nel settore alimentare artigiano. Scrive oggitreviso.it

Sesta edizione del Salone dei Sapori: dal 13 al 20 ottobre torna la festa del gusto - Degustazioni, eventi di piazza, talk gratuiti, visite guidate e tanto altro per riscoprire le eccellenze gastronomiche del territorio con tanti ospiti d’eccezione. Come scrive padovaoggi.it

Sagre di gusto con i sapori della primavera - la buona cucina e le eccellenze del territorio trovano sempre un modo per farsi apprezzare: ecco ... Segnala tgcom24.mediaset.it