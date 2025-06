Sapiens – Un solo pianeta | le anticipazioni sulla puntata di oggi 14 giugno

Stasera su Rai 3, alle 21.20, torna "Sapiens – Un solo pianeta" con Mario Tozzi, un viaggio affascinante tra storia, scienza e ambiente. Dal crollo dell'Impero Romano alle sfide climatiche odierne, si esploreranno i misteri del nostro pianeta e le cause dei suoi continui cambiamenti. Preparatevi a scoprire come il passato e il presente si intreccino nel grande racconto della Terra. Non mancate!

2025. Stasera, sabato 14 giugno 2025, alle ore 21.20 su Rai 3 va in onda Sapiens – Un solo pianeta, l’appuntamento con la divulgazione scientifica e ambientale condotto da Mario Tozzi. L’Impero Romano è caduto per i barbari o per le malattie e i cambiamenti climatici? Il clima è sempre cambiato sulla Terra e perché? Se l’anidride carbonica è solo lo 0,04% dell’atmosfera, come fa a influenzare il clima? La crisi climatica di oggi è accelerata, anomala rispetto a quelle del passato, globale e dipende dai sapiens: come abbiamo fatto a cambiare il clima? Sono solo alcuni degli interrogativi sui quali si concentrerà questa sesta puntata. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Sapiens – Un solo pianeta: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 14 giugno

