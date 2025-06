Sapiens - Un solo pianeta le anticipazioni e gli argomenti della puntata di questa sera

Sapiens – Un solo pianeta torna questa sera su Rai 3 per un episodio imperdibile, in cui Mario Tozzi ci guida tra storia, scienza e un appello urgente per il nostro futuro. Attraverso approfondimenti coinvolgenti e sorprendenti scoperte, il programma conclude la stagione 2024-2025 con un messaggio potente: il nostro pianeta ha bisogno di attenzione e azione immediata. Non perdere questa puntata ricca di spunti per riflettere e agire.

Mario Tozzi saluta il pubblico di “Sapiens - Un solo pianeta” con una puntata che è, allo stesso tempo, una lezione di storia, un'indagine scientifica e un monito urgente per il nostro presente. In onda su Rai 3 oggi, sabato 14 giugno, il programma termina la propria stagione 2024-2025 con un. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Sapiens - Un solo pianeta, le anticipazioni e gli argomenti della puntata di questa sera

In questa notizia si parla di: sapiens - pianeta - puntata - anticipazioni

Sapiens – Un solo pianeta: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 17 maggio - Stasera, 17 maggio 2025, alle 21.20 su Rai 3, torna "Sapiens – Un solo pianeta" con Mario Tozzi. L’episodio di oggi approfondisce le origini della scrittura e le sfide ambientali del nostro pianeta, offrendo spunti di riflessione sulla nostra storia e il futuro del pianeta che condividiamo.

Replica La Promessa in streaming puntata 18 maggio 2025 | Video Mediaset Vai su Facebook

Sapiens - Un solo pianeta, le anticipazioni e gli argomenti della puntata di questa sera; Sapiens - Un solo pianeta su Rai 3. Anticipazioni di oggi: il Vesuvio e l'ultima eruzione; Sapiens - Un solo pianeta stasera in tv sabato 31 maggio su Rai 3: le anticipazioni della puntata.

Sapiens - Un solo pianeta su Rai 3. Anticipazioni di oggi: il Vesuvio e l'ultima eruzione - Stasera, sabato 7 giugno 2025, su Rai 3 una nuova puntata di "Sapiens - gazzetta.it scrive

Sapiens - Un solo pianeta, le anticipazioni e gli argomenti della puntata di questa sera - " e parte come sempre dai "Dialoghi di Sapiens", con una conversazione tra Mario Tozzi e Pietrangelo Buttafuoco: scienza e pensiero si ... Scrive today.it

A Sapiens - Un solo pianeta: le anticipazioni della puntata di sabato 17 maggio - nel presente e nel futuro della vita dei Sapiens raccontate nella seconda puntata di "Sapiens - Riporta comingsoon.it