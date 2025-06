Santanchè a Capri | Overtourism non è problema vanno gestiti i flussi

Capri, meta iconica e ammirata nel mondo, si trova di fronte alla sfida dell’overtourism. La ministra Daniela Santanchè sottolinea che il problema non risiede semplicemente nell’affollamento, ma nella gestione intelligente dei flussi turistici. Con un approccio strategico, si può valorizzare questa meraviglia senza comprometterne l’autenticità, garantendo un equilibrio tra crescita economica e tutela del patrimonio naturale e culturale. Perché il vero segreto sta nel...

Capri, 14 giu. (askanews) - La ministra del Turismo Daniela Santanchè è intervenuta a Capri alla terza edizione della rassegna Capri d'Autore, intervistata dalla giornalista Myrta Merlino sulla terrazza dei Giardini di Augusto (organizza Vis Factor). "Lo stato del turismo in Italia è assolutamente ottimo - ha detto Santanchè a margine - il merito è prima di tutto dei nostri imprenditori e dei lavoratori del settore. Il governo e il ministero del Turismo hanno cercato di creare le migliori condizioni perché questo settore possa prosperare in termini di ricchezza, che significa anche maggiore occupazione, e per cogliere la sfida che abbiamo di fronte che è quella della qualità e non della quantità". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Santanchè a Capri: Overtourism non è problema, vanno gestiti i flussi

