Santa Croce rapina e ferisce due passanti

Una mattina di tensione a Firenze: un uomo gambiano di 40 anni ha messo a segno una rapina violenta, ferendo due passanti tra cui un pakistano, prima di essere arrestato dai Carabinieri del nucleo radiomobile. La scena si è svolta in pieno centro, gettando un’ombra di preoccupazione sulla sicurezza cittadina. Un episodio che ricorda quanto sia importante la vigilanza e l’efficacia delle forze dell’ordine nel tutelare i cittadini.

Ieri mattina i carabinieri del nucleo radiomobile di Firenze hanno tratto in arresto un quarantenne gambiano resosi responsabile di una rapina ai danni di un passante. Erano circa le 08.00 quando l’uomo è stato arrestato dai Carabinieri dopo che aveva aggredito un passante di origini pakistane. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Santa Croce, rapina e ferisce due passanti

In questa notizia si parla di: rapina - santa - croce - ferisce

Santa Maria la CaritĂ , aggredita e scippata in strada: due arresti per rapina - Una scena di violenza scuote Santa Maria la CaritĂ : una donna di 27 anni, vittima di uno scippo brutale, ha subito un'aggressione in strada mentre rientrava a casa.

Studente 15enne si ferisce al Mattei, interviene l’elisoccorso. Leggi: urly.it/319-6n Vai su Facebook

Santa Croce, rapina e ferisce due passanti; Doppia spaccata notturna in borgo Santa Croce: polizia sulle tracce dei banditi; Tassista-calciante derubato a Firenze. Acciuffa il ladro che lo ferisce, medicato al pronto soccorso.

Paura in Santa Croce, ventenne rapinata della borsa - per un'aggressione a scopo di rapina: la vittima sarebbe stata ferita con un coltello a un orecchio ... Secondo lanazione.it

Firenze, edicolante preso a morsi e derubato in Santa Croce - Per questo, ieri sera 15 gennaio, con l’accusa di rapina impropria, la polizia di stato ha arrestato, nella centralissima piazza Santa Croce, un cittadino magrebino di 33 anni. Segnala lanazione.it

Trascinata al suolo durante una rapina: diversi punti di sutura alla testa per una giovane - Una donna di 27 anni è stata aggredita mentre tornava a casa in via Scafati, nel comune di Santa Maria la Carità. Da napolitoday.it